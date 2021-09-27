Antalya'da hurda minibüsü çekiciyle çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hurda minibüsü çekiciyle çaldıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıldır park halinde bulunan 07 J 74719 plakalı hurda minibüsünün çalındığını fark eden sahibi, durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Y.P. ve A.K'nin çekiciye yükledikleri aracı Konya'daki Hurdacılar Sitesi'ne götürdükleri belirlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek minibüs parçalarına ayrılmadan bulundu.

Aracı bıraktıktan sonra Manavgat'a geri döndükleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.P. ve A.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin minibüsü çekiciye yükleme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.