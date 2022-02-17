Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hurdacılar sitesindeki iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda çalıntı olduğu belirlenen malzeme ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde arama yapılan 11 iş yerinden 5 tanesinin ruhsatının olmadığı belirlenirken 11 iş yerine toplam 31 bin 955 TL idari para cezası uygulandı.

Son günlerde Manavgat ve çevresinde meydana gelen niteliksiz hırsızlık olarak tabir edilen hurda malzemelerin çalınması ile ilgili olarak, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla Hurdacılar Sitesi olarak bilinen Sanayi Mahallesi 2058 ve 2070 Sokak üzerinde bulunan Hurdacılara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından 11 iş yerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen 51 adet iskele demiri, 6 adet 3 metre boyutunda demir kalas, 07 LMA 37 plaka sayılı motosiklet (motor parçalanmış halde), su motoru, bakır kazan, akü ele geçirildi. Ele geçirilen suça konu malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile müştekilere teslim edilirken, Suç eşyasını satın alan 3 iş yeri sahibine Suç Eşyasının Satın Alınması suçundan adli işlem yapıldı. İş yeri içerisinde ele geçirilen 1 adet tescili bulunmayan motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Operasyon kapsamında denetlenen 11 iş yerinden 5 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken gerekli işlemlerin yapılması için düzenlenen tutanaklar Manavgat Belediyesine gönderildi. Çeşitli eksikleri bulunan 11 iş yerine toplam 31 bin 955 TL idari para cezası uygulanırken İş yerleri içerisinde faturasız malzemelerle ilgili olarak gerekli tutanaklar tutularak Manavgat Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderildi.

Seyyar hurdacılara ceza yağdı

Manavgat'ta seyyar hurdacı olarak gezen toplam 25 hurdacının operasyon kapsamında denetlenirken, eksikleri bulunan 12 hurdacının araçları trafikten men edildi. 12 sürücüye toplam 74,254 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA