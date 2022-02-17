Üye Girişi
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon

17.02.2022 15:24
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hurdacılar sitesindeki iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda çalıntı olduğu belirlenen malzeme ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hurdacılar sitesindeki iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda çalıntı olduğu belirlenen malzeme ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde arama yapılan 11 iş yerinden 5 tanesinin ruhsatının olmadığı belirlenirken 11 iş yerine toplam 31 bin 955 TL idari para cezası uygulandı.

Son günlerde Manavgat ve çevresinde meydana gelen niteliksiz hırsızlık olarak tabir edilen hurda malzemelerin çalınması ile ilgili olarak, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla Hurdacılar Sitesi olarak bilinen Sanayi Mahallesi 2058 ve 2070 Sokak üzerinde bulunan Hurdacılara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından 11 iş yerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen 51 adet iskele demiri, 6 adet 3 metre boyutunda demir kalas, 07 LMA 37 plaka sayılı motosiklet (motor parçalanmış halde), su motoru, bakır kazan, akü ele geçirildi. Ele geçirilen suça konu malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile müştekilere teslim edilirken, Suç eşyasını satın alan 3 iş yeri sahibine Suç Eşyasının Satın Alınması suçundan adli işlem yapıldı. İş yeri içerisinde ele geçirilen 1 adet tescili bulunmayan motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Operasyon kapsamında denetlenen 11 iş yerinden 5 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken gerekli işlemlerin yapılması için düzenlenen tutanaklar Manavgat Belediyesine gönderildi. Çeşitli eksikleri bulunan 11 iş yerine toplam 31 bin 955 TL idari para cezası uygulanırken İş yerleri içerisinde faturasız malzemelerle ilgili olarak gerekli tutanaklar tutularak Manavgat Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderildi.

Seyyar hurdacılara ceza yağdı

Manavgat'ta seyyar hurdacı olarak gezen toplam 25 hurdacının operasyon kapsamında denetlenirken, eksikleri bulunan 12 hurdacının araçları trafikten men edildi. 12 sürücüye toplam 74,254 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon
Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:03 Yan masadaki aşk acısı çeken delikanlıya "takma kafana" dedi! Bıçağı kalbine yedi!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
14:51 CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediyelere "indirim" talimatı: İndirimli su faturaları geliyor!
14:48 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sıla Şentürk cinayeti tepkisi: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 15:37:09. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da hurdacılara eş zamanlı operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement