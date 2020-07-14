Antalya'da huzur güven uygulaması - Son Dakika

Antalya'da gerçekleştiren huzur güven uygulamasında 4 bin 145 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs gözaltına alındı. Aynı zamanda 726 araç kontrol edildi, 46 araca toplamda 53 bin 942 TL para cezası uygulandı.

Asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 13 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı olarak huzur güven uygulaması yapıldı.

Kentte yapılan uygulamaya da toplamda bin 278 personel, 203 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.

Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 47 sabit uygulama noktası ve 86 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde bir adet kesici alet ele geçirildi.

Toplamda 4 bin 145 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 90 şahıs gözaltına alınarak, adli makamlarda sevk edildi. Aynı zamanda 726 araç kontrol edildi, 46 araca toplamda 53 bin 942 TL para cezası uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi. Diğer yandan uygulamalar kapsamında 10 metruk bina kontrol edildi. - ANTALYA