Antalya'da huzur operasyonu

Antalya'da huzur operasyonuAntalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Huzur Akdeniz' adıyla asayiş ve trafik uygulaması yaptı.Antalya il merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı yapılan 'Huzur Akdeniz' uygulaması 2 aşamalı gerçekleştirildi. Ekipler ilk aşama araçlar üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktalarında araçlar durdurularak sürücü belgesi, ruhsat başta olmak üzere kimlik kontrolü yapıldı, şüpheli görülen araçlarda ise arama yapıldı. Uygulamanın ikinci aşamasında ise işyerleri denetlendi. İşletme ruhsatı başta olmak üzere kimlik kontrolü yapıldı. Evrak eksiği bulunan işletmeler hakkında işlem yapıldı. Uygulamada, hakkında arama ve yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı.