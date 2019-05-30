Antalya'da huzur operasyonu
20 dakika önce
Antalya'da huzur operasyonuAntalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Huzur Akdeniz' adıyla asayiş ve trafik uygulaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:41 Kaynak: DHA
Antalya'da huzur operasyonu
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Huzur Akdeniz' adıyla asayiş ve trafik uygulaması yaptı.
Antalya il merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı yapılan 'Huzur Akdeniz' uygulaması 2 aşamalı gerçekleştirildi. Ekipler ilk aşama araçlar üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktalarında araçlar durdurularak sürücü belgesi, ruhsat başta olmak üzere kimlik kontrolü yapıldı, şüpheli görülen araçlarda ise arama yapıldı. Uygulamanın ikinci aşamasında ise işyerleri denetlendi. İşletme ruhsatı başta olmak üzere kimlik kontrolü yapıldı. Evrak eksiği bulunan işletmeler hakkında işlem yapıldı. Uygulamada, hakkında arama ve yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı.
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