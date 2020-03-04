Antalya'da huzur toplantıları - Son Dakika
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Antalya'da huzur toplantıları

6 saat önce

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içerisinde kentteki 17 ilçede huzur toplantıları yapıldı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içerisinde kentteki 17 ilçede huzur toplantıları yapıldı.


Şubat ayı içerisinde Aksu, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ilçelerinde huzur toplantıları yapıldı.


Toplantılara mahalle muhtarları, toplu taşıma aracı şoförleri, esnaflar, ev ve iş kadınları, değişik meslek kuruluşları ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 400 civarında vatandaş katıldı.


Toplantılarda emniyet müdürlüğünce yürütülen projelerle ilgili bilgilendirmeler yapılarak, suç yöntemleri ve suçlarla nasıl mücadele edileceği konuları konuşuldu. - ANTALYA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Kepez, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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