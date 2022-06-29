Antalya'da huzur uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da huzur uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı

29.06.2022 13:21
Antalya'da huzur uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince düzensiz göçle mücadeleye yönelik düzenlenen "Türkiye Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Antalya'da jandarma ekiplerince düzensiz göçle mücadeleye yönelik düzenlenen "Türkiye Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 28 Haziran'da 00.00 ile 18.00 saatleri arasında 157 noktada gerçekleştirilen uygulamada 157 ekip ve 503 personel yer aldı. Uygulamada 9 bin 269 Türk vatandaşı ve 342 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 9 bin 611 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgu neticesinde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanırken, 2 araç da trafikten men edildi. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet, yani adresinde ikamet yükümlülüğüne uymamak suçundan 80 yabancı uyruklu şahsa geçici/uluslararası koruma kimlik belgelerinde belirtilen ikamet ettikleri illere gitmeleri hususunda tebligat yapıldı. V-160 tahdit kodu bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs da İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile görüşülerek geçici koruma kimlik belgelerinde belirtilen ikamet ettikleri illere gitmeleri hususunda tebligat yapılarak serbest bırakıldı. Yapılan trafik kontrollerinde 6 sürücüye toplam 6 bin 705 TL cezai işlem uygulanırken, 28 metruk bina ve 106 umuma açık yerin kontrolü yapıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Balıkesir Emniyeti ve Jandarmasından huzur ve güven uygulaması Balıkesir Emniyeti ve Jandarmasından huzur ve güven uygulaması
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da huzur uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:19 Korku filminde telefon numarası kullanılan mağdur, filmin yönetmen ve yapımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
13:17 TEM'de zincirleme kaza! Tanker makas atınca 11 araç birbirine girdi
13:08 Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 13:26:18. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da huzur uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement