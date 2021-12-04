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Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması - Son Dakika

Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması

04.12.2021 09:33
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 5 bin 88 şahıs sorgulanarak, 5 aranan şahıs ve 17 araç yakalandı.

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında 5 bin 88 şahıs sorgulanarak, 5 aranan şahıs ve 17 araç yakalandı. 120 gram Skunk türü uyuşturucu ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 498 personelin katılımı ile çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 214 metruk bina, park-bahçe, kahvehane, çay bahçesi, sokak, cadde, lokanta ve alışveriş merkezlerinin kontrolü yapıldı.

Uygulama neticesinde 5 bin 88 şahıs ve 873 araç sorgulandı. 5 aranan şahıs ve 17 araç yakalandı. 120 gram skunk ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması
Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da jandarmadan huzur uygulaması - Son Dakika


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