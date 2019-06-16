Son Dakika Haberleri: Antalya'da iç kesimler için kuvvetli yağış uyarısı
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Antalya'da iç kesimler için kuvvetli yağış uyarısı

56 dakika önce

Antalya'nın iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Antalya'da iç kesimler için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]
Antalya'nın iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Vatandaşların, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yer yer dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
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