Antalya'da iç kesimler için kuvvetli yağış uyarısı
56 dakika önce
Antalya'nın iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:15 Kaynak: AA
'nın iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Vatandaşların, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yer yer dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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