Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Elazığ'dan yolcu otobüsüne verdiği valizde uyuşturucu ele geçirilen kişi yakalandı.
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeği "Pars"ın tepki vermesi üzerine açılan valizde 10 kilogram skunk ele geçirildi.
Valizi Elazığ Terminali'nden otobüse verdiği tespit edilen F.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da içerisinde uyuşturucu bulunan valizin sahibi gözaltına alındı - Son Dakika