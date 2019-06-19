Antalya'da içki kaçakçılığı operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde, gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki operasyonu düzenlendi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:12 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde, gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki operasyonu düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Türkler Mahallesi'ndeki bir otele 07 HVG 27 plakalı kamyonetten gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki götürüleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, otele düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı ve bandrolsüz 22 ayrı fıçı içerisinde bin 110 litre içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.G. ve K.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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