Antalya'da içme suyu altyapısı yenilenecek - Son Dakika

Antalya'da içme suyu altyapısı yenilenecek

07.02.2021 15:29
Antalya'da içme suyu altyapısı yenilenecek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki eskiyen içme suyu hatlarını yenileyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki eskiyen içme suyu hatlarını yenileyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacak çalışma ile eskiyen hatlarda meydana gelen arızaların minimuma indirilmesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve verimli içme suyu hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Bu amaçla iki ilçede eskimiş boru hatları yenilenecek, abone bağlantıları yapılacak, ana sayaçlar takılacak.

Martta başlaması hedeflenen projenin öngörülen maliyeti 49 milyon 200 bin lira olarak belirlendi.

İmalat süreci boyunca 123 kilometre ana hat, 96 kilometre şube yolu ve 19 bin abone bağlantısı yapılacak. Parsel girişlerine su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik ana sayaçlar takılacak.

Sahadaki imalat çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirilecek modernizasyon dahilinde altyapının uzaktan takip standartları da iyileştirilecek.

Modern teknolojik donanıma sahip akıllı içme suyu yönetimine imkan tanıyan SCADA sistemini kullanan ASAT, Kepez ve Muratpaşa'da yapılacak çalışmalarda altyapıyı SCADA sistemine entegre edecek.

Proje kapsamında öncelikli olarak sıklıkla arıza yapan içme suyu hatlarının yenileri ile değiştirilmesi amaçlanıyor. Bunun için geçmişe dönük olarak taranan veriler ışığında son 5 yıl içinde 50 ve üzeri sayıda onarım yapılan sokaklar listeye alınıyor. Ayrıca eskiden kalma asbest borular da değiştirilerek yerlerine daha sağlıklı standart tip borular döşenecek.

Tüm imalat ve tadilat işlemi tamamlandığında bölgedeki hatların gelecek 50 yıl boyunca kesintisiz ve sağlıklı şekilde hizmet vermesi öngörülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da içme suyu altyapısı yenilenecek - Son Dakika


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