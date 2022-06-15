Antalya'da içme suyu ana borusu patladı, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı - Son Dakika
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Antalya'da içme suyu ana borusu patladı, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı

15.06.2022 21:41
Antalya'da içme suyu ana borusu patladı, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde ilçeyi besleyen ana su borusu patladı, tazyikle yukarı doğru yükselen suyun görüntüsü şelaleyi aratmadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ilçeyi besleyen ana su borusu patladı, tazyikle yukarı doğru yükselen suyun görüntüsü şelaleyi aratmadı.

Serik'in Sarıabalı Mahallesi'nde yaşanan olayda içme suyu borusunun patlamasıyla oluşan görseli vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkan suyun elektrik tellerine gelmesiyle vatandaşlar durumu Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerine haber verdi. Ekipler, tarihi su kemerlerinin yanında sulama kanalı üzerinden geçen içme suyu borusunun tahliye vanalarını açarak suyun basıncını düşürdüler ve patlayan boru tamir edildi.

"Su ilk anda 15-20 metre yükseklikteydi"

İlk defa böyle bir su patlaması yaşadıklarını belirten Sarıabalı Mahalle Muhtarı Süleyman Dursun, "Hava şartlarından dolayı elektriğin kesilmesiyle Serik'in ana basma hattında ufak bir arıza oldu. ASAT ekiplerine haber verdik ve anında geldiler müdahalelerini yapıyorlar. Şu an su kesik değil diğer hatlarda su basıyorlar. İlk defa böyle bir su patlaması oluyor bu şekilde. Baya bir yükseklikte 15-20 metre yükseklikteydi su ilk anda. Tabii ki tahliye vanası açılınca suyun tazyiki düştü" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da içme suyu ana borusu patladı, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı
Antalya'da içme suyu ana borusu patladı, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı
Antalya'da içme suyu ana borusu patladı, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı
Antalya'da içme suyu ana borusu patladı, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı
Antalya'da içme suyu ana borusu patladı, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı
Antalya'da içme suyu ana borusu patladı, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı

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Kaynak: İHA

Antalya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da içme suyu ana borusu patladı, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da içme suyu ana borusu patladı, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı - Son Dakika
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