Antalya'da iftar sonrası Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor.

Gerek yaş, gerek sağlık gerekse mesleki durumlarına bağlı olarak aşılama kapsamına alınan vatandaşlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor.

AA ekibi, Antalya Kepez Devlet Hastanesindeki aşılama çalışmalarını yerinde görüntüledi.

Aşı tercihlerine göre belirlenen odaya giren vatandaşlar, hemşireler tarafından herhangi bir hastalıklarının ya da alerjik bir durumlarının bulunup bulunmadığı sorulduktan sonra, aşıları gerçekleştiriliyor.

Kepez Devlet Hastanesi Aşı Birim Sorumlusu Dr. Gülnur Kocabıyık, AA muhabirine, vatandaşların randevularına göre tercihleri doğrultusunda aşılarının yapıldığını söyledi.

Saat 09.00'dan 24.00'e kadar aşı yapılabildiğini dile getiren Kocabıyık, "Günlük bin 400 civarında aşı yapma kapasitemiz var. Bugüne kadar da yaklaşık 23 bin aşı yaptık." dedi.

Vatandaşların genellikle kronik hastalıklarının aşıya engel olup olmadığı ya da yan etkisinin bulunup bulunmadığı yönünde sorularla karşılaştıklarını anlatan Kocabıyık, aşı yapmadan önce bir ön görüşme yaptıklarını ve kendilerini rahatlattıklarını belirtti.

Son günlerde aşıların çöpe atıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını ifade eden Kocabıyık, "Bu konuda çok hassas ve dikkatliyiz. Aşılanmak için sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Hiçbir doz aşımızı zayi etmeden işlemleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kocabıyık, aşı sırası gelenlere de aşılarını olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Aşısını olan Davut Çetin de turizm çalışanı olduğunu, bundan dolayı kendisine öncelik tanındığını söyledi.

Aşı vurulurken herhangi bir şey hissetmediğini belirten Çetin, salgından kurtulmak için sırası gelen herkesin aşıdan kaçmamasını istedi.