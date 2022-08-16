Antalya'da kumar operasyonu: 13 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da kumar operasyonu: 13 kişiye cezai işlem uygulandı

16.08.2022 13:17
Antalya'da kumar operasyonu: 13 kişiye cezai işlem uygulandı

Antalya'da ihbar üzerine düzenlenen baskında, kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 23 bin 647 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'da ihbar üzerine düzenlenen baskında, kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 23 bin 647 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kepez ve Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şahısların giriş kapılarının kilitli olduğu, kamera sistemleri ile erkete tabir edilen kişiler tarafından içeri giren müşterilerin kontrol edildiği, kılıç tabir edilen kumar oyunu için özel olarak dizayn edilmiş masaların bulunduğu belirlendi. Belirlenen 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 5 deste iskambil kağıdı, 2 adet yazboz,14 adet poker pulu olarak kullanılan okey taşı, 8 bin 160 liraya el konuldu. Kumar oynanması için yer sağlayan 6 şahsa işlem yapılırken, kumar oynayan 13 kişiye 23 bin 647 lira idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kumar operasyonu: 13 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kumar operasyonu: 13 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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