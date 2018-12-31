Son Dakika Haberleri: Antalya'da İhracat ve İthalat Arttı

Antalya'da İhracat ve İthalat Arttı

22 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre, Antalya'da ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ayına göre artarak 121,1 milyon dolar, ithalat artarak 85,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Antalya'da İhracat ve İthalat Arttı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre, Antalya'da ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ayına göre artarak 121,1 milyon dolar, ithalat artarak 85,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK, Batı Akdeniz 2018 yılı Kasım ayı "Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ülke genelinde ihracat yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti

Batı Akdeniz

Verilere göre, Antalya'da ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre artarak 121,1 milyon dolar, ithalat artarak 85,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken Kasım 2018 verilerine göre, Isparta'da ihracat 2017 yılının aynı ayına göre azalarak 16,5 milyon dolar, ithalat azalarak 1,9 milyon dolar oldu.

Burdur'da ise ihracat 2018 yılının Kasım ayında 2017 yılının aynı ayına göre azalarak 20 milyon dolar, ithalat azalarak 1,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:32 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Antalya, Ekonomi
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