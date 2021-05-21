Antalya'da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti - Son Dakika

Antalya'da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti

21.05.2021 08:38

Antalya'da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi Antalya' da ormanlık alanda iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Antalya'da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti

Yaralı halde 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi

ANTALYA - Antalya' da ormanlık alanda iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Olay Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında bulunan balık çiftliğindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre önce konuşmak için buluşan iki arkadaş, bir süre sonra tartışmaya başladı. Alevlenen tartışma sonunda Hasan A (27), Murat K.'nın tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. Yürüyerek Akdeniz Sanayi Sitesinde bulunan diğer arkadaşlarının yanına gelen Hasan Y.A.'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri polis yönlendirildi. Hasan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hasan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı söylendi.

Hasan A'nın arkadaşı Hüseyin Altıntaş "İkisi arkadaş. Aralarında bir soğukluk olmuş sen niye yan bakıyorsun gel bir gidelim hayırdır demiş ve böylece ormana gitmişler. Aralarındaki tartışma büyümüş arkadaş arkadaşa tüfekle ateş etmiş. Yaklaşık 1 km mesafeden yürüyerek yanımıza geldi. Kafasında ve göğsünde saçmalar vardı" dedi.

Antalya'da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti
Antalya'da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti
Antalya'da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti
Antalya'da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti

Akdeniz, Antalya, Polis, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti - Son Dakika


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