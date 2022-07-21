Antalya'da iki firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da iki firari hükümlü yakalandı

21.07.2022 16:13
Antalya'da iki firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, saha uygulaması sırasında S.K.C'nin "dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 4 ay, E.M.T'nin de "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık" suçlarından 4 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da iki firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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