Antalya'da iki gencin öldüğü trafik kazasında sanığa tahliye kararı - Son Dakika

Antalya'da otomobiliyle çarptığı motosikletteki iki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yerel mahkemede 6 yıl 8 ay hapis cezası verilen sanık, istinaf mahkemesindeki yargılanmasında 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

11. Ceza Dairesindeki duruşmaya tutuklu sanık Elçin Özyurt, hayatını kaybeden iki gencin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Özyurt, böyle bir kazanın yaşanmasını istemediğini, ailenin acısını yüreğinde hissettiğini söyledi.

Her şeyin bir anda olduğunu belirten Özyurt, "Aileden af diliyorum. Gerçekten durumu kurtarmak imkanım olsaydı kurtarırdım. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Turan Çelik'in babası Mehmet Çelik, sanıktan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Ölen Muhammet Açıkgöz'ün annesi Sultan Açıkgöz ise "Biz evlatlarımızı göremiyoruz. Fotoğraflarıyla yaşıyoruz, elbiselerini kokluyoruz. Sanık evladını görebilecek ama biz bir daha çocuklarımızı göremeyeceğiz." diyerek gözyaşı döktü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinin sanığa verdiği 6 yıl 8 ay hapis cezasını bozdu.

Sanık Özyurt'un "taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezasında indirim hükümlerini uygulayarak 5 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurularak mahkeme başkanının şerhine karşılık tahliyesine hükmetti.

Duruşma sonrası, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları karara tepki gösterdi. Ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Ahmet Turan Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, 16 Şubat'ta Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde, Elçin Özyurt'un kullandığı 07 ACP 82 plakalı otomobille çarpışmış, ağır yaralanan Çelik ile motosikletteki Muhammet Açıkgöz (17) hayatını kaybetmişti.