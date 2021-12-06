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Antalya'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı

06.12.2021 10:13
Antalya'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı

Antalya'da iki grup arasında yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Antalya'da iki grup arasında yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'de bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışan iki grup, daha sonra kavga etmeye başladı. Kavgada Sinan A. karnından ve sırtından bıçakla yaralındı. Gence ilk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sinan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Sinan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan kişi ya da kişilerin bulunması için inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı
Antalya'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı
Antalya'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da iki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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