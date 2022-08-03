İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu - Son Dakika
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İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu

03.08.2022 01:15
İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu

Antalya'da iki gündür işe gitmeyen ve arkadaşlarının ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile yaşadığı evde kontrol edilen odyometrist ölü olarak bulundu.

Antalya'da iki gündür işe gitmeyen ve arkadaşlarının ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile yaşadığı evde kontrol edilen odyometrist ölü olarak bulundu.

Olay, Yüksekalan Mahallesi 542 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dairede tek başına yaşayan Mesut Kurt'tan (33) haber alamayan iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin merdiven yardımı ile girilen dairede gencin cansız bedeni bulundu. Kurt'un Kepez Devlet Hastanesinde odyometrist olarak görev yaptığı ve iki gündür işine gitmediği öğrenildi. Şahsın balkon kapısına kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.

Şahsın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu - Son Dakika

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