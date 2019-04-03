Son Dakika Haberleri: Antalya'da İki Güreşçinin Silahlı Saldırıya Uğramasıyla İlgili Dava

Antalya'da İki Güreşçinin Silahlı Saldırıya Uğramasıyla İlgili Dava

57 dakika önce

Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da İki Güreşçinin Silahlı Saldırıya Uğramasıyla İlgili Dava, System.String[]
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.T, tutuksuz sanıklar M.C.Ö. ve B.Y, saldırıda yaralanan güreşçiler Hakkı Aygün, Mehmet Ali Avcı ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Y.T'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini, diğer iki sanığın da tutuksuz yargılanmasına devam edilmesini istedi.

Ara karar için duruşmaya verilen arada iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasında barikat oluşturan çevik kuvvet ekibi, gerginliğin kavgaya dönüşmesini önledi.

Mahkeme heyeti sanıklar Y.T'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, M.C.Ö ve B.Y'nin tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda, yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün (33) ve Mehmet Ali Avcı (21), 23 Mart 2018'te şüpheli Y.T'nin ateş etmesi sonucu yaralanmıştı. Y.T. tutuklanmış, M.C.Ö. ve B.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:42 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:39:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da İki Güreşçinin Silahlı Saldırıya Uğramasıyla İlgili Dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]