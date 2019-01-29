Antalya'da İki Hamam Mühürlendi
1 saat önce
Antalya'da fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen iki hamam mühürlendi.
Antalya
'da fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen iki hamam mühürlendi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Muratpaşa
ilçesi Kızılsaray ve Tahılpazarı Mahallelerinde bulunan vatandaşların ihbarları ile iki ayrı hamama fuhuş operasyonları düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen her iki iş yerinin mühürlenerek faaliyetlerine son verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:03 Kaynak: AA
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