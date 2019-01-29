Son Dakika Haberleri: Antalya'da İki Hamam Mühürlendi

Antalya'da İki Hamam Mühürlendi

1 saat önce

Antalya'da fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen iki hamam mühürlendi.

Antalya'da İki Hamam Mühürlendi, System.String[]
Antalya'da fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen iki hamam mühürlendi.


Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray ve Tahılpazarı Mahallelerinde bulunan vatandaşların ihbarları ile iki ayrı hamama fuhuş operasyonları düzenlendiği belirtildi.


Açıklamada, fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen her iki iş yerinin mühürlenerek faaliyetlerine son verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:03 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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