Üye Girişi
Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan insanlar ve hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan insanlar ve hayvanlar kurtarıldı

06.12.2021 09:47

Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan insanlar ve hayvanlar kurtarıldı Binada yaşayanlar mahsur kaldı, itfaiye merdiven yardımıyla kurtardı Pet shopta bulunan hayvanları vatandaşlar ve işyeri sahipleri kurtardı Antalya'da alt katında dokuz adet dükkanın ve...

Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan insanlar ve hayvanlar kurtarıldı

Binada yaşayanlar mahsur kaldı, itfaiye merdiven yardımıyla kurtardı

Pet shopta bulunan hayvanları vatandaşlar ve işyeri sahipleri kurtardı

ANTALYA - Antalya'da alt katında dokuz adet dükkanın ve insanların yaşadığı dairelerin bulunduğu iki katlı iş hanında çıkan yangında adeta can pazarı yaşındı. Binayı etkisi altına alan dumanlar vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşatırken mahsur kalanlar itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Binanın altında bulunan iş yerlerinden biri olan pet shoptaki hayvanlar ise iş yeri sahibi ve vatandaşalar tarafından kurtarıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında akşam saat 21.00 sularında meydana geldi. Vatandaşların binadan çıkan dumanları görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede bulunan meraklı vatandaşları olay yerinden uzak tutmak için mücadele verirken, itfaiye ekipleri ise dumanla dolan binanın içerisine girerken zor anlar yaşadı. İçeri giren 110 ekipleri yangının çıkış noktasını belirleyerek söndürme çalışması başlattı. Üst katlarında vatandaşların yaşadığı birçok dairenin olduğu binanın alt katında yer alan pet shop işletmesinde ise hayvanların zarar görmemesi için tahliye çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşlar balkonlarda mahsur kaldı, itfaiye merdiven yardımıyla kurtardı

Yangında yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkamayınca itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkonlarda kurtarma operasyonu başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirilirken itfaiye ekipleri yangının söndürülmesiyle birlikte diğer vatandaşları da bina içerisinden tahliye etti. Etraftaki vatandaşların meraklı akışları arasında binadan çıkarılan birkaç kişi ise dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavileri için hastaneye götürüldü. İlk belirlemelere göre yangının elektrik panosundan çıktığı tespit edildi.

Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan insanlar ve hayvanlar kurtarıldı
Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan insanlar ve hayvanlar kurtarıldı
Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan insanlar ve hayvanlar kurtarıldı
Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan insanlar ve hayvanlar kurtarıldı

İtfaiye, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan insanlar ve hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var 10:53 Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var
Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı 10:41 Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Oğlu intihar eden doktor 10:32 Oğlu intihar eden doktor "Kavuşma vakti" diyerek evden çıktı! Acılı babadan haber alınamıyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 09:51 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu 07:30 Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

Son Dakika Haberleri
10:54 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins
10:40 Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı
10:36 New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var!
10:35 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu
10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi
10:22 Düğünde çıkan kavga büyüdü! Gelin, tarafları ayıramayınca çekip gitti
10:21 En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu
10:17 Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı
10:15 Gökçe Bahadır, sevgilisi Emir Ersoy'un albümünde şarkı söylemişti! Albüm ödül aldı!
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı         
10:55
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var! New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var!         
10:37
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 10:59:00. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan insanlar ve hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement