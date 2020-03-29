Antalya'da iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Antalya'da iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Değirmenlik Mahallesi'nde Sultan Arslan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark ederek torunu Sümeyye Arslan'la evden çıkan Sultan Arslan, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
İki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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