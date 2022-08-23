Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar - Son Dakika
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Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar

23.08.2022 10:14
Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar

Antalya'da iki kişi arasında küfür nedeniyle çıkan kavgada iki şahıs da yaralandı.

Antalya'da iki kişi arasında küfür nedeniyle çıkan kavgada iki şahıs da yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezine doğru giden iki kişi, küfür nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet K. ve Harun K. birbirlerini darp ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

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Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi (2) Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi (2) Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi
Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Altay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar - Son Dakika

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