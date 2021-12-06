İki kişinin otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi - Son Dakika

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilleri kullanan G.Y. (19) ve M.B'ye (24) trafiği tehlikeye düşürmekten 7 bin 543 lira ceza uyguladı.

Tehlikeli yolculuk otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Serik ilçesinde bir otomobilin kaputuna oturan 2 kişi, yakıtı biten aracı ayaklarıyla itti.

Antalya 'nın Serik ilçesinde iki kişinin yakıtı biten otomobili, başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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