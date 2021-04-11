Antalya'da iki köpeği tüfekle vurarak öldüren kişi hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

Ekipler, eşine saldıran köpeği evin önünde vuran M.A.Ö'nün, öfkeyle ahırdaki bir başka köpeği daha öldürdükten sonra bölgeden ayrıldığını belirlendi.

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde eşine saldıran köpek ile bir başka köpeği tüfekle vurarak öldüren kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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