Son Dakika Haberleri: Antalya'da İki Lise Öğrencisinin Darbedildiği İddiası

Antalya'da İki Lise Öğrencisinin Darbedildiği İddiası

1 saat önce

Antalya'da iki lise öğrencisini sınıfta darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci serbest bırakıldı.

Antalya'da İki Lise Öğrencisinin Darbedildiği İddiası, System.String[]
Antalya'da iki lise öğrencisini sınıfta darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğrenci serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Y.S.P. (16) ve G.M'nin (16), 20 Şubat'ta sınıflarında, bir grup öğrenci tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 öğrenci, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince salıverildi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, olaya ilişkin başlattığı idari soruşturma da devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:57 Kaynak: AA

Kepez, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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