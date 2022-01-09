Antalya'da iki mevsim aynı anda yaşandı - Son Dakika

Antalya'da iki mevsim aynı anda yaşandı

ANTALYA Antalya aynı gün iki farklı coğrafyanın iklimini yaşadı. Antalya- Konya karayolunda gece başlayan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 20 santime ulaşırken aynı saatlerde sahilde geçiren bazı vatandaşlar denize girdi, bazılarıysa aniden bastıran yağmurla birlikte kaçmaya başladı. Tedbirli gelen vatandaşlar ise şemsiyelerimi açıp sahilde durmaya devam etti.

Hava sıcaklığı 14 derece, nem oranıysa yüzde 77, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, hafta sonunu iyi değerlendirmek izleyen vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde zaman geçirdi. Kent Merkezine yaklaşık 150 km uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı sebebiyle ekipler sabaha kadar karla mücadele ederken sahilde öğle saatleri kadar parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte, sahile gelen bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları da ol bol fotoğraf çekindi. Havanın bir anda kapanmasıyla birlikte aniden başlayan yağmursa, hazırlıksız gelen vatandaşları şaşırttı. Eşyalarını toplayan vatandaşlar araçlarına doğru kaçarken görüntülendi. Tedbirli gelen vatandaşlarsa, şemsiyelerini açıp sahilde durmaya devam etti.

Denize giren yapan bir vatandaş, her sabah düzenli olarak denize girdiğini ve Ocak ayında girmenin ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilene göre, kentte yağışın Perşembe gününe kadar süreceği öğrenildi.