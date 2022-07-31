Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı

31.07.2022 12:55
Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı

Antalya'da iki motosiklet çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da iki motosiklet çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde park halindeki iki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine Konaklı Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timi harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye izleyerek şüpheli şahısların kimlikleri belirlendi. Kısa süreli teknik ve fiziki takibin ardından H.Ç. (30) ve U.İ. (32), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.İ. tutuklanırken, H.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
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Sahte MİT'çilerin 4'ü tutuklandı Sahte MİT'çilerin 4'ü tutuklandı 5 sahte MİT'çi tekrar adliyeye sevk edildi 5 sahte MİT'çi tekrar adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Konaklı, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı - Son Dakika
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