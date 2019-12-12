Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kerime Sönmez idaresindeki 07 NZN 71 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde Mehmet Mustafa Çapacı'nın kullandığı 34 AFV 170 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çapacı, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sönmez, 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sönmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İsa Küçülmez Caddesi, Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak
Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler

Son Dakika Haberleri
16:13 KÜÇÜKÇEKMECELİLERE SMS ŞOKU - Son Dakika
16:13 İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor - Son Dakika
16:13 Eşini sopayla darbedip boğarak öldüren koca gözaltına alındı - Son Dakika
16:12 Yılın en iyi radyo programı ödülü, Radyospor'un! - Son Dakika
16:08 Bölge Adliye Mahkemesi ile iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Son Dakika
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Son Dakika
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Son Dakika
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:17:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]