Antalya'da iki otelde yapılan operasyonda kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da iki otelde yapılan operasyonda kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da iki otelde yapılan operasyonda kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 24 şişe ve bidonlar içerisinde 35 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da iki otelde yapılan operasyonda kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 24 şişe ve bidonlar içerisinde 35 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ve sahte içki satışına yönelik çalışma yaptı.


Saray Mahallesi'nde iki otelde inceleme yapan ekipler, çeşitli markalarda bandrolsüz 24 şişe alkol, bidonlar içerisinde 35 litre alkol ve 7 adet boş şişe ile 3 huni ele geçirdi.

Kaçak içki satan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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