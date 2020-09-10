Hayatını kaybeden Uçar'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Kazada, sürücülerden Uçar yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Ramazan A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya 'nın Kepez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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