İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 06 HZL 76 plakalı otomobil ile 06 BTT 468 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisinde çarpıştı.

Antalya 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı