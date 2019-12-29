Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, saat 13.30 sıralarında Sedir Mahallesi 728 ile 738 sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya G.'nin kullandığı 38 TR 212 plakalı otomobil ile Ramazan B.'nin hakimiyetindeki 07 AB 621 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası sürücü Zekeriya G.'nin aracında bulunan bir kadın yaralandı.


Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:44 Kaynak: İHA
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