Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Anamur istikametine giden Murat Ş'nin kullandığı 48 ACP 277 plakalı otomobil, Gazipaşa ilçesi Deniz Kızı Kavşağında polis memuru Ö.F.G'nin kullandığı 07 UD 368 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sivil polis aracı olduğu öğrenilen otomobildeki polis memurları Ö.F.G. ve B.B. ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.