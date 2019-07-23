Son Dakika Haberleri: Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eski Hisar Mahallesi Herdford Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.D. idaresindeki 35 AP 388 plakalı otomobil ile R.A.'nın kullandığı 07 LG 521 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden K.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.C. yaralandı. Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:34 Kaynak: İHA
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