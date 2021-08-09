Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kalkan Mahallesi'nde E.A. (23) yönetimindeki 35 KRT 89 plakalı otomobil ile H.İ.D'nin (35) kullandığı 42 DUG 60 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü E.A. ile aynı araçta bulunan S.Y. (18) ve K.A. (25) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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