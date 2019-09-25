Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Akseki- Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırılırken trafik durma noktasına geldi.