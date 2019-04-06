Antalya'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
9 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.
Hatice Dönmez idaresindeki 07 LGZ 26 plakalı otomobil, Side Mahallesi Cennetler Caddesi'nde, Zahra Sagharchı'nın kullandığı 50 AAB 999 plakalı otomobille çarpıştı.
Sagharchı'nın kullandığı araç, park halindeki 07 L 9905 plakalı otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi.
Kazada, otomobil sürücüleri ile Huriye Hulharmat, Leıla ve Yamur Moazensagrch yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Huriye Hulharmat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:30 Kaynak: AA
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