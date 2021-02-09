Son dakika haberleri: İki otomobil çarpıştı 6 kişi öldü (2) - Son Dakika

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Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde Mehmet Ali Em'in kullandığı 07 AOF 750 plakalı otomobil ile Harun Can Ateş yönetimindeki 07 ANJ 366 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 07 ANJ 366 plakalı otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Em, diğer otomobilde bulunan Harun Can Ateş ile eşi Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Gülsüm Em ve Sevda Em hayatını kaybetti.

Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Harun Can ile 6 ay önce evlendiği belirtilen Sevgi Ateş'in 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İki otomobildekilerin de birbirleriyle akraba olduğu ve taziye ziyaretine gittikleri bildirildi.