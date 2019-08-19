Son Dakika Haberleri: Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

48 dakika önce

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil, Elmalı- Finike kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.
Kazada yaralanan araçlardaki Eser Ezgi Yergin, Sevim Yergin, Refik Avcı, Aysel Avcı, Ece Atasoy ve Süheyla Atasoy ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Durumları ağır olan Sevim Yergin ile Süheyla Atasoy ise helikopterle Antalya'ya sevk edildi.
Kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapatıldı.
Antalya, Finike, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:48 Kaynak: AA
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