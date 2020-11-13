Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Erdal Ataş'ın kullandığı 27 BFR 46 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Taşkesiği Mahallesi'nde karşı yönden gelen Emre Koşan idaresindeki 34 DHU 435 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Hatice Yalçın, Türkan Kılıçkaya, Elif ve Gülhan Koşan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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