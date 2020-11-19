İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Manavgat ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Adeviye Uğurlutan, Deniz Serçe, Berk Cem Serçe ve Gülizar Tenbel yaralandı.

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