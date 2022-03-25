Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

25.03.2022 12:21
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hastaneye giden Ergün Aydın idaresindeki 06 LRF 72 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde, Halil Kara'nın kullandığı 07 AND 934 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Kara ile otomobildeki İ.Ş. ve İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Atatürk Caddesi, Halil Kara, Otomobil, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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