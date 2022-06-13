Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

13.06.2022 19:59
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mahmut Sercan Demirtaş idaresindeki 06 MTG 66 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat kara yolu Geriş Kavşağı'nda karşı yönden gelen Hasan Uzun'un kullandığı 07 L 3834 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Akif Aksel, Eser Baytur yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Akseki-Manavgat kara yolu ulaşıma kapanırken, araçlar kontrollü şekilde yan yoldan ilerledi.

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Kaynak: AA

Hasan Uzun, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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