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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si Suriyeli 3 kişi yaralandı.

İrfan Özyurt'un (72) kullandığı 06 AUL 55 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi D-400 kara yolunda Suriye uyruklu Hüseyin Elşeyho'nun kullandığı 42 E 2547 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Özyurt ile diğer araçtaki Suriye uyruklu Fatma Elşeyho (28) ve kardeşi Adnan Mustafa (10) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.