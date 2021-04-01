Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bezirgan Mahallesi Kaputaş mevkisi D 400 kara yolunda seyreden Yusuf Alperen Beğen (25) idaresindeki 34 CCM 697 plakalı otomobil, virajdan dönemeyerek karşı şeride geçti ve Ukrayna uyruklu Vadym Yatsun'un (30) kullandığı 34 CRT 742 plakalı otomobille çarpıştı.

Antalya 'nın Kaş ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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