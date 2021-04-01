Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

01.04.2021 22:27
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bezirgan Mahallesi Kaputaş mevkisi D 400 kara yolunda seyreden Yusuf Alperen Beğen (25) idaresindeki 34 CCM 697 plakalı otomobil, virajdan dönemeyerek karşı şeride geçti ve Ukrayna uyruklu Vadym Yatsun'un (30) kullandığı 34 CRT 742 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yusuf Alperen, Otomobil, Ukrayna, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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