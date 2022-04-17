Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika
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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

17.04.2022 15:14
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybetti.

İskender Billur'un (62) kullandığı 34 UP 6510 plakalı otomobil, Hacı Mestan Caddesi'ndeki kavşakta Necla B. yönetimindeki 07 CBS 86 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Billur, sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İskender Billur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Necla B. ise polis ekibince gözaltına alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumunun morgundan yakınları tarafından alınan Billur'un cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Billur'un satın almak istediği eve bakmak için Kepez ilçesine geldiği öğrenildi.

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Otomobil, İskender, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika
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