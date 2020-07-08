Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı - Son Dakika

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pansiyondan çıkan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüphelinin, bıçakla saldırdığı iki polis memuru bacağından ve omzundan yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir pansiyona gelen kişi hakkında arama kaydı olduğu bilgisine ulaştı.

Antalya 'da kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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